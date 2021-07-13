Украине грозит потеря 2 млрд долларов, дефицит газа и рост цен – Зеленский о "Северном потоке – 2"

Президент Украины считает, что у Украины с Германией разные взгляды на строительство газопровода

Владимир Зеленский сказал, что понимает важность "Северного потока - 2" для Германии. Коллаж: "Сегодня"

У Украины должны быть гарантии поставок газа еще на 10-15 лет, ведь в случае запуска "Северного потока – 2" страна может терять два миллиарда долларов ежегодно. Так Украина может столкнуться с дефицитом газа и с ростом цены на внутреннем рынке.

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Об этом после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30".

"Сколько лет нам надо, чтобы перейти, чтобы получить реальный результат возобновляемой энергетики. Думаю, 10-15 мы должны быть уверены, что будет нормальное газоснабжение... Эти гарантии нам нужны. Что будет, если у нас не будет транзита газа... Это не вопрос чистой экономики. Мы должны рассчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии", - сказал Зеленский.

По его словам, у Германии с Украиной разные взгляды относительно строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

Зеленский отметил, что уже в скором времени состоится встреча Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом, где обсудят, что несет "Северный поток – 2" как Европе, так и Украине.

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Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры о компенсации за потерю транзита. Так, в случае запуска газопровода,украинская сторона намерена говорить о компенсациях, сформированных по двум принципам: обеспечение безопасности и выполнение "Минских соглашений".

Некоторые эксперты считают, что Украина в качестве компенсации могла бы требовать, например, списания долгов перед МВФ за счет стран – членов МВФ, таких как Германия и другие страны, которые являются акционерами "Северного потока – 2" и получают прямую выгоду от его строительства.

Другие же эксперты обращает внимание на то, что Европа не меньше Украины заинтересована в том, чтобы украинская ГТС продолжала работать, а если Россия будет продолжать гнуть свою линию, не Украина должна просить, а Европа должна предлагать Украине "компенсацию".

Напомним, что тема "Северного потока – 2" поднималась недавно на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Джо Байденом.