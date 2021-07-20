В Україні з початку року смертність зросла на 25%

За даними Держстату, населення скоротилося на 180 115 осіб з початку року

В Україні зросла смертність, колаж: "Сьогодні"

В Україні смертність населення перевищила рівень 2020 року. За даними Державної служби статистики, загалом з початку року в Україні померло 299 964 осіб – це на 25% більше в порівнянні з 2020 роком.

Дані про демографічну ситуацію також говорять і про те, що в травні 2021 року померли 57 293 особи, а в травні 2020 року – 44 680 осіб.

Водночас з початку 2021 року в Україні народилися 109 626 осіб, а за такий же період минулого року – 115 968. А ось міграційний приріст склав 10 223 осіб, а в минулому році – 7 341.

До речі, з початку 2021 року в Україні населення скоротилося на 180 115 осіб. За останньою статистикою, чисельність населення в Україні становить 41 408 239 осіб (на 1 червня 2021).

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Нагадаємо, в Україні з початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 52 000 хворих.

Раніше ми повідомляли, що Всесвітній банк, який схвалив виділення Україні 2,5 млрд грн на закупівлю вакцини, зберіг оптимістичний прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році на рівні 3,8% і поліпшив до 3,1% – на 2022 і 2023 роки.

Крім того, споживча інфляція в Україні в червні 2021 року в річному вираженні, у порівнянні з червнем 2020 року, залишилася на рівні 9,5%. Така ж річна інфляція була зафіксована в травні-2021. З початку року споживчі ціни зросли на 4,1%.