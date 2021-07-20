В Украине с начала года смертность выросла на 25%

По данным Госстата, население сократилось на 180 115 человек с начала года

В Украине выросла смертность, коллаж: "Сегодня"

В Украине смертность населения превысила уровень 2020 года. Согласно данным Государственной службы статистики, всего с начала года в Украине умерло 299 964 человек – это на 25% больше по сравнению с 2020 годом.

Данные о демографической ситуации также говорят и о том, что в мае 2021 года умерли 57 293 человек, а в мае 2020 года – 44 680 человек.

В то же время с начала 2021 года в Украине родились 109 626 человек, а за такой же период в прошлом году – 115 968. А вот миграционный прирост составил 10 223 человек, а в прошлом году – 7 341.

К слову, с начала 2021 года в Украине население сократилось на 180 115 человек. Согласно последней статистике, численность населения в Украине составляет 41 408 239 человек (на 1 июня 2021).

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Напомним, в Украине с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 52 000 заболевших.

Ранее мы сообщали, что Всемирный банк, который одобрил выделение Украине 2,5 млрд грн на закупку вакцины, сохранил оптимистичный прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8% и улучшил до 3,1% – на 2022 и 2023 годы.

Кроме того, потребительская инфляция в Украине в июне 2021 года в годовом выражении, по сравнению с июнем 2020 года, осталась на уровне 9,5%. Такая же годовая инфляция была зафиксирована в мае-2021. С начала года потребительские цены выросли на 4,1%.