В Україні з 1 жовтня знизять тарифи на електроенергію

Тариф на електроенергію знизять / Фото: Pixabay, rv.gov.ua

В Україні знизять тарифи на електроенергію – зміни набудуть чинності з 1 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зміняться тарифи:

для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт⋅год, будуть знижені до 1,44 грн за кВт (зараз 1,68 грн).

для тих, хто споживає понад 250 кВт⋅год на місяць, тарифи залишаються без змін.

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До слова, з 1 січня 2021 року в Україні скасовано дію пільгового тарифу на електроенергію для населення на перші 100 кВт⋅год на місяць. Тоді почала діяти єдина ціна на весь обсяг місячного споживання – 1,68 грн за кВт⋅год.

Однак незважаючи на це, ціна за електрику залишилася приблизно вдвічі нижче реальної ринкової вартості.

При цьому, як заявляла нардеп Людмила Буймистер, ціна на електроенергію досі не покриває собівартості через зловживання спекулянтів.