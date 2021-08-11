В Украине с 1 октября снизят тарифы на электроэнергию

Тариф на электроэнергию снизят / Фото: Pixabay, rv.gov.ua

В Украине снизят тарифы на электроэнергию – изменения вступят в силу с 1 октября.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как изменятся тарифы:

для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт⋅ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт (сейчас 1,68 грн).

для тех, кто потребляет более 250 кВт⋅ч в месяц, тарифы остаются без изменений.

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К слову, с 1 января 2021 года в Украине отменено действие льготного тарифа на электроэнергию для населения на первые 100 кВт⋅ч в месяц. Тогда начала действовать единая цена на весь объем месячного потребления – 1,68 грн за кВт⋅ч.

Однако несмотря на это, цена за электричество осталась примерно в два раза ниже реальной рыночной стоимости.

При этом, как заявляла нардеп Людмила Буймистер, цена на электроэнергию до сих пор не покрывает себестоимости из-за злоупотреблений спекулянтов.