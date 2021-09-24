В Україні розробили тарифний план для населення. Скільки доведеться платити за газ та тепло

Уряд разом з нардепами запропонував виділити 12 млрд грн на програму субсидій / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав тарифи, які діятимуть в Україні під час опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це він сказав у Верховній Раді під час засідання.

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"За ініціативи президента України уряд розробив чіткий план, який складається з п'яти дуже зрозумілих прорахованих кроків", – сказав прем'єр.

Тарифи на газ для населення незмінні. У травні Кабмін запустив річний продукт, де ціна складає менше восьми гривень. Вона буде такою до квітня 2022року.

У травні Кабмін запустив річний продукт, де ціна складає менше восьми гривень. Вона буде такою до квітня 2022року. Тарифи на тепло та гарячу воду незмінні. Їх встановлює місцева влада, проте уряд забезпечив всі умови, щоб їх не піднімати. НАК "Нафтогаз України" пропонує трирічний контракт по 7,42 за куб газу для цього опалювального сезону.

Їх встановлює місцева влада, проте уряд забезпечив всі умови, щоб їх не піднімати. НАК "Нафтогаз України" пропонує трирічний контракт по 7,42 за куб газу для цього опалювального сезону. Уряд знизив тарифи на електроенергію для 60% домогосподарств з 1 жовтня. Тариф складе 1,44 коп. для тих, хто споживає менше 250 кВт/год. Для тих, хто споживає більше тариф залишиться без змін. Тарифи не будуть зростати і на електроопалення.

Тариф складе 1,44 коп. для тих, хто споживає менше 250 кВт/год. Для тих, хто споживає більше тариф залишиться без змін. Тарифи не будуть зростати і на електроопалення. Уряд разом з нардепами запропонував виділити 12 млрд грн на програму субсидій. Їх отримають всі, хто цього потребує. У цьому опалювальному сезоні – близько 3 млн.

Їх отримають всі, хто цього потребує. У цьому опалювальному сезоні – близько 3 млн. Україна готова до опалювального сезону. Технічна готовність складає вже більше 90%. Запаси газу в підземних газосховищах вже перевищили 15,5 млрд куб.м.

За словами прем'єра, ці п'ять пунктів допоможуть Україні максимально комфортно розпочати опалювальний сезон.

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Які тарифи на газ чекають на українців у вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

"КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;

"Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;

"Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є й ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.