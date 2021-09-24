В Украине разработали тарифный план для населения. Сколько придется платить за газ и тепло

Правительство вместе с нардепами предложил выделить 12 млрд грн на программу субсидий / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал тарифы, которые будут действовать в Украине во время отопительного сезона 2021-2022 годов.

Об этом он сказал в Верховной Раде во время заседания.

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"По инициативе президента Украины правительство разработало четкий план, который состоит из пяти очень понятный просчитанных шагов", – сказал премьер.

Тарифы на газ для населения неизменны. В мае Кабмин запустил годовой продукт, где цена составляет менее восьми гривен. Она будет такой до апреля 2022 года.

В мае Кабмин запустил годовой продукт, где цена составляет менее восьми гривен. Она будет такой до апреля 2022 года. Тарифы на тепло и горячую воду неизменны. Их устанавливают местные власти, однако правительство обеспечило все условия, чтобы их не поднимать. НАК "Нафтогаз Украины" предлагает трехлетний контракт по 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона.

Их устанавливают местные власти, однако правительство обеспечило все условия, чтобы их не поднимать. НАК "Нафтогаз Украины" предлагает трехлетний контракт по 7,42 за куб газа для этого отопительного сезона. Правительство снизило тарифы на электроэнергию для 60% домохозяйств с 1 октября. Тариф составит 1,44 коп. для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч. Для тех, кто потребляет больше тариф останется без изменений. Тарифы не будуть расти и на электроотопление.

Тариф составит 1,44 коп. для тех, кто потребляет менее 250 кВт/ч. Для тех, кто потребляет больше тариф останется без изменений. Тарифы не будуть расти и на электроотопление. Правительство вместе с нардепами предложило выделить 12 млрд грн на программу субсидий. Их получат все, кто в этом нуждается. В этом отопительном сезоне – около 3 млн.

Их получат все, кто в этом нуждается. В этом отопительном сезоне – около 3 млн. Украина готова к отопительному сезону. Техническая готовность составляет уже более 90%. Запасы газа в подземных хранилищах уже превысили 15,5 млрд куб

По словам премьера, эти пять пунктов помогут Украине максимально комфортно начать отопительный сезон.

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Какие тарифы на газ ждут украинцев в сентябре

Цены некоторых компаний в сентябре ощутимо выросли:

"КиевГазЭнерджи" – 19,80 гривен за кубометр, если в августе тариф был на уровне 15 гривен 76 копеек;

"Уманьгаз Сбыт" – по 16 гривен 78 копеек;

"Черкассыгаз Сбыт" – по 16 гривен 76 копеек.

Есть и те компании, которые выставили достаточно лояльные цены. К примеру, в сентябре YASNO продает газ по 8 гривен 94 копейки за кубометр.

Напомним, в Украине более чем за полгода выросли тарифы на 9,7%. Больше всего в Херсонской области – на 24,4%, а также Полтавской – на 21,2% и Кировоградской – на 16,4%.