"Нафтогаз" оприлюднив ціну газу – скільки платитимемо взимку

У НАК "Нафтогаз" озвучили ціну газу для населення до кінця опалювального сезону. Обіцяють зберегти діючу.
Про це заявив директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський, передає "ZN.UA".
Ціна газу становитиме:
- для населення – 7,96 грн;
- для виробників тепла та гарячої води – 7,42 грн.
"Будь-яка інформація, пов'язана з тим, що буде змінюватися ціна на газ, тарифи на опалення або гарячу воду, – помилкова і націлена на дестабілізацію ситуації в суспільстві. Що стосується ціни газу для тепловиробників, якою скористалися вже понад 50% всіх виробників тепла та гарячої води, то ця ціна не перевищує середньозважену вартість газу, яка вже врахована в тарифах", – заявив Білявський.
"Нафтогаз" минулого року поставляв газ для виробників за ціною від 4,50 до 5 грн. Але ціна газу в структурі тарифу у більшості виробників була від 8 грн.
За словами Білявського, в Україні є 18 млрд кубометрів газу, з них приблизно 14,2 млрд потрібно на опалювальний сезон.
Які тарифи на газ чекають на українців у вересні
Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:
- "КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;
- "Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;
- "Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.
Є й ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.
Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.
Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.