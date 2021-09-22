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"Нафтогаз" оприлюднив ціну газу – скільки платитимемо взимку

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
22 вересня, 10:00
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Багато виробників попереджають, що їм доведеться збільшувати платіжки
"Нафтогаз" озвучив ціну газу для населення
"Нафтогаз" озвучив ціну газу для населення / Фото: Колаж: Сьогодні

У НАК "Нафтогаз" озвучили ціну газу для населення до кінця опалювального сезону. Обіцяють зберегти діючу.

Про це заявив директор з інтегрованих комунікацій "Нафтогазу" Максим Білявський, передає "ZN.UA".

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Ціна газу становитиме:

  • для населення – 7,96 грн;
  • для виробників тепла та гарячої води – 7,42 грн.

"Будь-яка інформація, пов'язана з тим, що буде змінюватися ціна на газ, тарифи на опалення або гарячу воду, – помилкова і націлена на дестабілізацію ситуації в суспільстві. Що стосується ціни газу для тепловиробників, якою скористалися вже понад 50% всіх виробників тепла та гарячої води, то ця ціна не перевищує середньозважену вартість газу, яка вже врахована в тарифах", – заявив Білявський.

"Нафтогаз" минулого року поставляв газ для виробників за ціною від 4,50 до 5 грн. Але ціна газу в структурі тарифу у більшості виробників була від 8 грн.

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За словами Білявського, в Україні є 18 млрд кубометрів газу, з них приблизно 14,2 млрд потрібно на опалювальний сезон.

Які тарифи на газ чекають на українців у вересні

Ціни деяких компаній у вересні відчутно зросли:

  • "КиївГазЕнерджи" – 19,80 гривень за кубометр, якщо в серпні тариф був на рівні 15 гривень 76 копійок;
  • "Уманьгаз Збут" – по 16 гривень 78 копійок;
  • "Черкасигаз Збут" – по 16 гривень 76 копійок.

Є й ті компанії, які виставили досить лояльні ціни. Наприклад, у вересні YASNO продає газ по 8 гривень 94 копійки за кубометр.

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Нагадаємо, в Україні більш ніж за півроку зросли тарифи на 9,7%. Найбільше в Херсонській області – на 24,4%, а також Полтавській – на 21,2% і Кіровоградській – на 16,4%.

Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.

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