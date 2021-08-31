В Україні подорожчала валюта – офіційний курс

Долар знову подешевшав

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу 1 вересня:

31.08 1.09 зміна 1 долар США 26,86 грн 26,89 грн +0,3 1 євро 31,69 грн 31,83 грн +0,14

Що відбувається з курсом долара

Як розповів сайту "Сьогодні" керівник EXANTE Україна Володимир Позній, долар прискорив зниження з кінця минулого тижня, оскільки коментарі Пауелла налаштували ринки на більш повільний темп нормалізації політики.

"Такий розмірений підхід підтримав попит на ризикові активи, знову повернувши лідерство активів зростання, а також повернув попит на carry-trade. В Україні висока процентна ставка, що привертає такий інтерес гравців. Крім того, слабкість долара часто асоціюється з підвищенням цін на сировинні товари, що також сприятливо для гривні", – зазначив Володимир Позній.

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: