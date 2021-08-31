В Украине подорожала валюта – официальный курс

Доллар снова подешевел
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду 1 сентября:
|31.08
|1.09
|Изменение
|1 доллар США
|26,86 грн
|26,89 грн
|+0,3
|1 евро
|31,69 грн
|31,83 грн
|+0,14
Что происходит с курсом доллара
Как рассказал сайту "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, доллар ускорил снижение с конца прошлой недели, так как комментарии Пауэлла настроили рынки на более медленный темп нормализации политики.
"Такой размеренный подход поддержал спрос на рисковые активы, вновь вернув лидерство активам роста, а также вернул спрос на carry-trade. В Украине высокая процентная ставка, что привлекает такой интерес игроков. Кроме того, слабость доллара часто ассоциируется с повышением цен на сырьевые товары, что также благоприятно для гривни", – отметил Владимир Позний.
Как менялся курс:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: