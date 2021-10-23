В Україні піднімуть абонплату за газ – скільки платитимемо

Українцям в рази піднімуть плату за доставку газу / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні облгази з 1 січня планують підвищити тариф на доставку газу (т.зв. абонплату) до 4 разів.
Про це пише "Обозреватель".
У деяких регіонах доставка одного куба може коштувати близько 8 грн, стільки ж платимо і за сам газ. Газові компанії пояснили, що через зростання витрат, підвищення зарплат і т.д. вони змушені також і піднімати свої тарифи.
Розмір абонплати рахується для всіх індивідуально і залежить від того, скільки кубів витратила сім’я за газовий рік (з жовтня по жовтень). Загальний обсяг ділять на 12 місяців і отриману цифру множать на тариф на доставку. Платити потрібно щомісяця, незалежно від того, користуєтеся ви газом чи ні.
Хто хоче переглянути ціни
"Луганськгаз" – з 1,55 грн до 8,41 грн;
"Уманьгаз" – з 1,78 грн до 8,91 грн;
"Одесагаз" – з 0,84 грн до 4,52 грн;
"Київгаз" – з 0,31 грн до 0,83 грн;
"Київоблгаз" – з 1,45 грн до 3,38 грн.
Скільки коштує в жовтні газ
Киянам пропонують газ більше ніж по 30 гривень. "КиївГазЕнерджі" продає газ по 30,50 гривні за кубометр. У вересні тариф цієї компанії був на рівні 19,80 гривні, в серпні – 15,76 гривні за кубометр.
Але є компанії, які пропонують газ дешевше. Наприклад, YASNO. Місячний тариф у Києві, Дніпрі та Донецької області становить 12 гривень за кубометр на жовтень.
Більшість постачальників відмовилися від місячних тарифів, залишивши тільки річний. Компанії встановили річні ціни в середньому по дев'ять гривень за кубометр газу.
Раніше ми повідомляли, що:
- незважаючи на захмарні ціни на енергоносії на світових ринках, українцям не загрожує підвищення тарифів;
- агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.