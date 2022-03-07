В Україні скасували сплату податків для деяких підприємців: кого це торкнеться

Український бізнес не платитиме ЄСВ

В Україні для підтримки бізнесу, який страждає через військове вторгнення Російської Федерації, внесли деякі зміни до Податкового кодексу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

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Так, за його словами, ФОПи першої та другої групи повністю звільняються від ЄСВ. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав збройних сил та інших захисних формувань, у тому числі тероборони.

"Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної та комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії. Все це – на час воєнного стану та ще мінімум рік після його завершення", – сказав Зеленський.

Крім цього, від сплати податків звільнили ті підприємства, які через війну зазнали фінансових втрат і не можуть зараз сплачувати податки.

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Українцям роздадуть 6,5 тисячі грн

Кабінет міністрів врегулював деякі питання щодо виплати українцям, які втратили роботу, 6,5 тис. грн допомоги.

Згідно з рішенням уряду, виплати здійснюватимуться в рамках державної програми "єПідтримка" й на них виділено 21,5 млрд грн.

Гроші почнуть надходити на рахунки українців вже з наступного тижня (з 7 березня) і грошима можна буде скористатися через Дію, аналогічно "ковідній тисячі".

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"Сьогодні" також писали, що буде з пенсіями в умовах війни, і розповідали, на що тепер можна витратити "тисячу Зеленського".