В Україні почали перераховувати пенсії – кому чекати прибавку

Скільки пенсіонерів отримають збільшення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 квітня розпочався плановий перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які відпрацювали не менше ніж 24 місяці після виходу на заслужений відпочинок.

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України.

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Мова йде про 2,5 мільйона українців, а ось підвищені пенсії вони отримають трохи згодом, коли до Пенсійного фонду надійдуть дані про стаж.

Від чого залежить розмір збільшення?

Розмір збільшення розраховується індивідуально, виходячи з розміру зарплати та страхового стажу.

Якщо зарплата була занизькою, перерахунок зроблять лише на підставі кількості відпрацьованого стажу.

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Нагадуємо, що працюючим пенсіонерам не виплачуються багато видів доплат і надбавок, наприклад, за непрацездатних членів сім'ї.

Куди звертатись?

Окремо звертатися для цього перерахунку нікуди не потрібно, воно відбувається автоматично.

Однак до відділення Пенсійного фонду можна прийти, якщо ви хочете заздалегідь дізнатися про свій розмір надбавки, також це можна зробити онлайн, в особистому кабінеті ПФУ.

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Доплата 2 тис. грн. до пенсії

Пенсіонери-переселенці, яким довелося залишити свій будинок через російську агресію можуть отримати доплату до пенсії розмірі 2000 грн.

Для цього їм необхідно стати на облік як внутрішньопереміщеним особам. Зробити це можна, звернувшись особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія".

Після цього ви отримаєте довідку про те, що є ВПО, з нею потрібно подати заяву на отримання держдопомоги за такою ж схемою та отримати виплату на банківський рахунок, зазначений у заяві.

"Сьогодні" також писали, хто та чому в Україні отримує пенсію неофіційно та розповідали, кого залишив без пенсії Ощадбанк .