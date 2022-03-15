Порятунок економіки чи крок до гіперінфляції? До чого приведуть нові податки на час війни

Великий бізнес зможе перейти на спрощену схему оподаткування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українську економіку переводять на воєнні колії. Для цього уряд разом з депутатами вирішили змінити правила сплати податків на період до закінчення війни – у Раду внесли відповідний законопроєкт. Основна фішка – зниження податків на пальне і те, що великий бізнес зможе перейти на спрощену схему оподаткування.

"Сьогодні" разом з експертами шукали плюси та мінуси цих нововведень.

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Що пропонують

Законопроект 7173-д, який у понеділок затвердили у податковому комітеті, був підтриманий депутатами в цілому у вівторок. Цей документ вносить до законодавства близько чотирьох десятків змін, що кардинально змінюють правила ведення бізнесу у воєнний час. Головна мета – стимулювати бізнес працювати у воєнний час, переносити виробництва на території, де немає війни, а також створювати робочі місця.

Перша новація стосується ринку пального. Щоб не допустити зростання цін до 50 грн за літр, уряд знижує ПДВ та скасовує акциз на бензин та дизель. Це має стабілізувати ціни на ринку.

"Якщо відштовхуватися від середніх котирувань цін на бензин з початку березня, то за новими правилами гранична вартість бензину становитиме близько 38 грн/л, ДП – близько 35 грн. Якби залишилася стара схема оподаткування, то довелося б платити на 8 грн більше за бензин та на 5 грн більше за дизель", – пояснює експерт енергоринку Сергій Куюн.

Друга важлива ініціатива – це розширення спрощеної моделі оподаткування великого бізнесу. Законопроєкт збільшує ліміт доходів для використання єдиного податку з 10 млн до 10 млрд грн. Податок з обороту встановлюють лише на рівні 2%. Також президент Володимир Зеленський заявив, що буде припинено перевірку бізнесу.

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Для громадян також передбачено кілька змін. На час воєнного стану плюс 30 днів після його закінчення вводиться мораторій на стягнення майна та виселення мешканців, які взяли житло в іпотеку до війни. Крім того, банкам заборонять нараховувати штрафи за прострочену заборгованість за споживчими кредитами.

Крім того, на час воєнного стану зарплата чиновників обмежується сумою в 10 "мінімалок", або 65 тис. грн.

Бізнес почнуть дробити

Експерти бачать у нових правилах певні ризики і кажуть, що в тексті самого законопроєкту є підводні камені, які чиновники та політики замовчують.

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"Почнемо з того, що президент говорить про скасування всіх перевірок, а в законопроєкті, навпаки, йдеться про запуск податкових перевірок за РРО, що не використовується. Малий бізнес почне отримувати штрафи через те, що вимоги щодо РРО ніхто не скасував", – каже економіст Данило Монін.

Другий важливий момент – найімовірніше, великий бізнес почне дробитися на дрібніші компанії, щоб потрапити під дію спрощеної схеми оподаткування.

"Великі торгові мережі не зможуть відповідати вимогам щодо обороту. Тому, якщо виробник, який продає свій товар у мережу типу "АТБ" або "Сільпо", заплатить свої 2% з обороту, то потім мережа повинна буде заплатити 20% з обороту у вигляді ПДВ, тому що податкового кредиту в ланцюжку просто не буде. Через це, найімовірніше, великі мережі почнуть дробитися на кілька юросіб, щоб відповідати вимогам.

Крок до девальвації та гіперінфляції?

Має податкова реформа і суттєвий мінус. Що більше пільг отримає бізнес, то менше податків надійде до бюджету. Адже платити зарплати та пенсії, фінансувати субсидії та пільги й витрачати гроші на війну все одно доведеться.

"Не може бути в умовах війни підтримка економіки тільки через зниження податків. Бо бюджету зараз доводиться важко. Ми повинні тиснути на партнерів, щоб нам дали якнайбільше грошей. Але поки їх не дали, це може призвести до того, що Нацбанк емісією затикатиме бюджетну дірку, що призведе до гіперінфляції", – каже виконавчий директор Центру економічних стратегій Гліб Вишлінський.

Експерт схвалює зупинення будь-якої звітності, регулювань, особливо ринку праці, зменшення кількості перевірок.

"Я підтримую допомогу держави і міжнародних партнерів на релокацію та відновлення виробництв. Але масові податкові пільги можуть бути небезпечним інструментом, який підірве економічну стабільність", – резюмує Гліб Вишлінський.

Раніше ми писали, що українці купують нерухомість за "сірими схемами". Про те, як правильно розпоряджатися грошима під час війни, читайте тут.