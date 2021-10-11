В Україні конфіскують частину розмитнених "евроблях": кому загрожує кримінальна справа

МВС може конфіскувати навіть розмитнену"евробляху" / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні деякі "євробляхи" можуть вилучити навіть після розмитнення, під час експертизи у Сервісному центрі МВС.
Про це повідомив автоюрист Іван Казачук у коментарі UBR.
За словами експерта, справа в тому, що українці купували у ЄС старі авто із пошкодженими VIN-кодами.
Таку автівку дуже складно легалізувати, їх конфіскують, а потім навіть можуть відкрити кримінальну справу на їх власників.
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Іван Казачук відзначив, що VIN-код може пошкодитись через умисні дії попередніх власників або самостійно, через корозію.
"Самостійну перевірку VIN-номера потрібно зробити ще до зняття автомобіля з обліку. Просто подивіться, чи всі цифри, букви є, такі ж вони, як в техпаспорті, чи немає сторонніх втручань або іржі, яка не дозволить експерту в МРЕВ перевірити цей номер", – каже експерт.
Є декілька варіантів рішення проблеми, наприклад знайти дублюючі таблички або очистити номер від забруднень.
На жаль, якщо у МВС дійдуть висновку, що номер навмисно зробили не читаємим, то можуть відкрити кримінальне провадження та конфіскувати авто.
Якщо ви вже заплатили за розмитнення – гроші не повернуть.
"Найчастіше факти критичних пошкоджень VIN-номера виявляються вже в Сервісних центрах, коли пізно що-небудь робити", – каже юрист.
Раніше ми писали, що Верховна Рада знизила податки на розмитнення "євроблях", але скористатись цією можливістю можуть не всі.
В Україні також знизився попит на так звані "євробляхи" та виросла зацікавленість у автомобілях з США.