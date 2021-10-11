В Украине конфискуют часть растаможенных "евроблях": кому грозит уголовное дело

МВС может конфисковать даже растаможенную “евробляху” / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине некоторые "евробляхи" могут изъять даже после растаможки, во время экспертизы в Сервисном центре МВД.

Об этом сообщил автоюрист Иван Казачук в комментарии UBR.

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По словам эксперта, дело в том, что украинцы покупали в ЕС старые автомобили с поврежденными VIN-кодами.

Такую машину очень сложно легализовать, их конфискуют, а потом даже могут завести уголовное дело на их владельцев.

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Иван Казачук отметил, что VIN-код может повредиться из-за умышленных действий предыдущих владельцев или самостоятельно, из-за коррозии.

"Самостоятельную проверку VIN-номера нужно сделать еще до снятия автомобиля с учета. Просто посмотрите, все ли цифры, буквы присутствуют, такие же они, как в техпаспорте, нет ли посторонних вмешательств или ржавчины, которая не позволит эксперту в МРЭО проверить данный номер", – говорит эксперт.

Есть несколько вариантов решения проблемы, например найти дублирующие таблички или очистить номер от загрязнений.

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К сожалению, если в МВД придут к выводу, что номер намеренно сделали нечитаемым, то могут открыть уголовное производство и конфисковать авто.

Если вы уже заплатили за растаможку – деньги не вернут.

"Чаще всего факты критических повреждений VIN-номера обнаруживаются уже в Сервисных центрах, когда поздно что-либо делать", – говорит юрист.

Ранее мы писали, что Верховная Рада снизила налоги на растаможку "евроблях", но воспользоваться этой возможностью могут не все.

В Украине также снизился спрос на так называемые "евробляхи" и выросла заинтересованность в автомобилях с США.