В Україні змінили правила індексації пенсій – на кого чекає щорічна прибавка

Що зміниться для українських пенсіонерів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні дата щорічної індексації пенсії 1 березня тепер зафіксована у законі і не буде змінюватись кожного разу політиками.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства" нарешті підписав Володимир Зеленський.

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Під щорічну індексацію підпадатимуть всі категорії пенсіонерів, будуть враховуватися показники інфляції та зростання середньої зарплати.

Зауважте, що раніше під щорічну індексацію не підпадала частина категорій українських пенсіонерів.

Що ще змінює закон?

Крім цього, закон дозволяє достроково призначати пенсії, а саме за півтора роки до досягнення пенсійного віку.

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Це стосується тих людей, у який вже є повний страховий стаж, та трудовий договір з якими розірваний у зв’язку зі скороченням штату або ліквідацією підприємства.

Достроково призначатимуть пенсії матерям та батькам дітей, хворих на тяжкі, рідкісні захворювання, яким не встановлена ​​інвалідність.

"Цей закон про справедливість, тому що він розповсюджує єдині правила індексації на всі пенсії", – заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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