В Украине изменили правила индексации пенсий – кого ждет ежегодная прибавка

Что изменится для украинских пенсионеров / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине дата ежегодной индексации пенсии 1 марта теперь зафиксирована в законе и не будет меняться каждый раз политиками.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства" наконец-то подписал Владимир Зеленский.

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Под ежегодную индексацию будут подпадать все категории пенсионеров, будут учитываться показатели инфляции и рост средней заработной платы.

Заметьте, что раньше под ежегодную индексацию не подпадала часть категорий украинских пенсионеров.

Что еще изменяет закон?

Кроме этого, закон позволяет досрочно назначать пенсии, а именно за полтора года до достижения пенсионного возраст.

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Это касается тех людей, у которых уже есть полный страховой стаж и трудовой договор с которыми расторгнут в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия.

Досрочно будут назначать пенсии матерям и родителям детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена ​​инвалидность.

"Этот закон о справедливости, потому что он распространяет единые правила индексации на все пенсии", – заявила министерша социальной политики Марина Лазебная.

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