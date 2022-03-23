В Україні щодня контролюватимуть ціни – яким товарам не дадуть подорожчати

Список соціально значущих товарів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Державна споживча служба запровадила щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари, щоб не допустити зростання цін на них.

Про це повідомила прес-служба відомстві.

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Зазначається, що такий контроль буде здійснюватись під час діє воєнного стану на території країни.

До переліку товарів, ціни на які контролюватимуться увійшли:

борошно пшеничне;

макаронні вироби;

батон;

хліб;

крупа гречана;

крупа вівсяна;

свинина;

яловичина;

птиця (тушки курячі);

молоко;

масло вершкове;

сметана;

яйця курячі;

олія соняшникова;

цукор кристалічний;

капуста білокачанна;

цибуля ріпчаста;

буряк;

морква;

картопля;

етанол (розчин 96%);

нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні;

антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні;

бензин (марки А-92, А-95);

дизельне пальне;

газ скраплений для автомобілів.

Також у Держпродспоживслужбі закликали виробників не підвищувати необгрунтовано ціни на продукти, які є дуже важливими для українців під час війни.

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Безкоштовні продукти

Українці в областях, де ведуться активні бойові дії зможуть отримати від держави безкоштовні продуктові набори на місяць.

У відповідній постанові Кабінету міністрів зазначається, що при видачі продуктових наборів допустимо відхилення на 20%. Здебільшого йдеться про роздачу харчів тривалого зберігання, зокрема круп і консервів.

Повний список продуктів на одну людину та області, де можна отримати допомогу дивіться у нашому матеріалі.

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"Сьогодні" також розповідали, які продукти в супермаркетах стали справжнім дефіцитом.