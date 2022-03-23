В Украине будут ежедневно контролировать цены – каким товарам не дадут подорожать

Список социально значимых товаров / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Государственная потребительская служба ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, чтобы не допустить роста цен на них

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что такой контроль будет осуществляться во время военного положения на территории страны.

В список товаров, цены на которые будут контролироваться вошли:

мука пшеничная;

макаронные изделия;

батон;

хлеб;

крупа гречневая;

крупа овсяная;

свинина;

говядина;

птица (тушки куриные);

молоко;

масло сливочное;

сметана;

яйца куриные;

масло подсолнечное;

сахар кристаллический;

капуста белокочанная;

лук репчатый;

свекла;

морковь;

картофель;

этанол (раствор 96%);

нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные;

антибактериальные лекарственные средства отечественные;

бензин (марки А-92, А-95);

дизельное горючее;

газ сжижен для автомобилей.

Также в Госпродпотребслужбе призвали производителей не повышать необоснованно цены на продукты, которые очень важны для украинцев во время войны.

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Бесплатные продукты

Украинцы в областях, где ведутся активные боевые действия, смогут получить от государства бесплатные продуктовые наборы на месяц.

В соответствующем постановлении Кабинета Министров отмечается, что при выдаче продуктовых наборов допустимо отклонение на 20%. В основном речь идет о раздаче продуктов длительного хранения, в том числе круп и консервов.

Полный список продуктов на одного человека и области, где можно получить помощь смотрите в нашем материале.

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"Сегодня" также рассказывали, какие продукты в супермаркетах стали настоящими дефицитом.