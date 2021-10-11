В Україні понад 2 тис. людей піднімуть пенсію: коли і скільки будуть платити

З 1 січня мінімальна пенсія рідним загиблих в АТО/ООС зросте. Колаж: "Сьогодні"

Уряд на позачерговому засіданні 11 жовтня підтримав рішення про встановлення з 1 січня 2022 мінімальної пенсійної виплати на рівні не менше ніж 7800 грн кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників, що загинули в зоні проведення АТО/ООС.

Про це повідомляє урядовий портал.

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Захистити людей, чиї рідні загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України — обов'язок держави. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Підвищену пенсійну допомогу з наступного року отримають понад 2 тисячі людей, чиї рідні загинули за Україну, боронячи мир та спокій українських осель. Адресна допомога до пенсії надаватиметься їм незалежно від того, чи вже отримують такі виплати інші члени родини", – зазначив Прем'єр-міністр.

У кого є право на надбавку до пенсії по догляду

Раніше ми повідомляли, що деякі категорії українців, які потребують постійного догляду, можуть отримати додаткову надбавку до пенсії.

Згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів, право на надбавку у розмірі 50 грн мають люди з інвалідністю І групи, одинокі громадяни із інвалідністю ІІ групи, потребують постійного догляду або досягли пенсійного віку.

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Також надбавку можуть отримати одинокі люди із інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку та одинокі отримувачи пенсій за вислугу років, які потребують постійного догляду.

Міністерство соціальної політики також повідомляє, що такі люди можуть оформити послугу "догляд вдома".

Вона передбачає допомогу у веденні домогосподарства, самообслуговуванні чи догляді за дитиною з інвалідністю.

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А також написання заяв, скарг, отримання довідок, інших документів, ведення переговорів із питань отримання соціальних та інших послуг, забезпечення технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними в оформленні субсидії на комунальні послуги.

Право на догляд вдома мають громадяни, які не можуть самостійно себе обслуговувати.

"Зазвичай до цієї категорії відносяться люди похилого віку, люди з інвалідністю чи з тяжкими формами захворювання, а також діти з інвалідністю від 3 до 18 років", – йдеться у повідомленні.

Виконувати усі ці функції буде соціальний працівник.

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