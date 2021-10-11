В Украине более 2 тысячам людей поднимут пенсию: когда и сколько будут платить

С 1 января минимальная пенсия родным погибших в АТО/ООС возрастет. Коллаж: "Сегодня"

Правительство на внеочередном заседании 11 октября поддержало решение об установлении с 1 января 2022 минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее 7 800 грн. На это могут рассчитывать каждый из нетрудоспособных родителей, жены (мужа) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС.

Об этом сообщает правительственный портал.

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Защитить людей, чьи родные погибли, защищая независимость и суверенитет Украины — обязанность государства. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Повышенную пенсионное пособие со следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи", – отметил Премьер-министр.

У кого есть право на прибавку к пенсии по уходу

Ранее мы сообщали, что некоторые категории украинцев, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получить дополнительную прибавку к пенсии.

Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, право на надбавку в размере 50 грн имеют люди с инвалидностью I группы, одинокие граждане с инвалидностью II группы, которые нуждаются в постоянном уходе или достигли пенсионного возраста.

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Также надбавку могут получить одинокие люди с инвалидностью III группы, достигшие пенсионного возраста, и одинокие получатели пенсий за выслугу лет, которые нуждаются в постоянном уходе.

Министерство социальной политики также сообщает, что такие люди могут оформить услугу "уход дома".

Она предусматривает помощь в ведении домашнего хозяйства, самообслуживании или уходе за ребенком с инвалидностью.

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А также написание заявлений, жалоб, получение справок, других документов, ведение переговоров по вопросам получения социальных и других услуг, обеспечение техническими средствами реабилитации, обучение навыкам пользования ими в оформлении субсидии на коммунальные услуги.

Право на уход дома имеют граждане, которые не могут самостоятельно себя обслуживать.

"Обычно к этой категории относятся пожилые люди, люди с инвалидностью или с тяжелыми формами заболевания, а также дети с инвалидностью от 3 до 18 лет", – говорится в сообщении.

Выполнять все эти функции будет социальный работник.

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