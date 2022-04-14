У Словаччині подешевшало пальне, а в Україні зник А-95+ і автогаз – яка ситуація на АЗС

Коротко – про головні тенденції на АЗС України та Словаччини 14 квітня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Урядові рішення в березні дозволили уникнути дефіциту та суттєвого подорожчання пального на АЗС в Україні. Однак зараз експерти прогнозують кардинальні зміни на ринку.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз на АЗС Словаччини та порівняти з ситуацією на українському ринку.

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Ціни на пальне в Словаччині

У сусідній країні, на відміну від Німеччини, пальне на заправках подешевшало. Це стосується, фактично усіх видів бензину та дизелю.

Бензин А-95 можна купити по 1,73 євро/л (54,8 грн). Минулого тижня на заправках його збували по 1,76 євро/л (55,75 грн).

А-98 стабільно втримує позицію на рівні 1,91 євро/л (60,5 грн). 9 квітня за цей вид бензину на АЗС просили 1,93 євро/л (61,13 грн).

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Звичайний дизель збувають по 1,71 євро/л (54,16 грн), хоч кілька днів тому вартість літра ДП становила 1,72 євро/л (54,48 грн).

Преміальний дизель продають за 1,87 євро/л (59,23 грн). Раніше його продавали по 1,88 євро/л (59,55 грн).

Скраплений природний газ на заправках залишається без цінових змін. СПГ можна придбати по 0,9 євро за літр (28,51 грн).

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Ціни на пальне в Словаччині / Фото: скріншот

Ціни на пальне в Україні

На українських заправках пальне майже непомітно зростає в ціні. На усі види товару зросла ціна на 7 – 8 копійок.

З усіх мереж АЗС зник преміальний бензин А-95+. Станом на 14 квітня його неможливо купити навіть на ОККО. У дефіциті також автогаз, інформації про наявність якого немає на жодній із заправок.

Бензин А-95 можна придбати на більшості заправок. Ціни стартують від 33 грн/л, а в середньому просять 34,12 грн/л.

Зберігається в продажу й бензин А-92. Його можна купити за ціною від 32,22 грн/л. Середня ринкова ціна становить 33,82 грн/л.

Заправки укомплектовані й дизельним пальним, яке збувають у середньому по 37,4 грн за літр. Можна знайти пропозиції від 36 грн/л.

Ціни на пальне в Україні / Фото: auto.ria.com

Ринок пального в Україні

За словами заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, бензин А-92 й надалі буде на українських заправках. Він закликав трейдерів домовлятися про закупівлі в Європі, оскільки цей вид бензину і автогаз використовують українські захисники та аграрії.

Усі експерти переконані, що на ринку пального здешевлення найближчим часом не буде. Геннадій Рябцев пропонує посилити державний контроль за цінами на АЗС, а директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, навпаки, наголошує на потребі в свободі для компаній.

Ситуація залишається складною в контексті того, що трейдери не хочуть везти пальне на схід та південь країни. Особливо на території, що межують із зонами активних бойових дій.

В Україні масово зачиняються заправки через війну. Сергій Куюн повідомляв, що до вторгнення Росії працювало майже 7000 АЗС, а зараз відчинена лише половина. З огляду на тенденції до закриття малих і середніх мереж, у перспективі це число може ще скоротитися.