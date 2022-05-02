У Приват24 з'явилася нова функція – що стало доступно українцям

У Приват24 є ще одне оновлення / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запускає інтеграцію з платіжною системою Payoneer через застосунок Приват24.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Зазначається, що нова інтеграція дасть користувачам такі можливості:

реєстрація та авторизація в сервісі Payoneer з банківського додатку, привʼязка наявного облікового запису та перегляд історії дебетових транзакцій через Приват24;

виведення коштів з Payoneer на картки та рахунки. Зарахування грошей відбувається цілодобово в режимі онлайн для фізичних осіб і з 8.00 до 20.00 в робочі дні для ФОП;

можливість відкривати віртуальні картки в процесі виведення коштів, а також миттєве отримання банківських реквізитів за балансами в доларах і євро для приймання платежів за надані послуги;

відсутність комісій банків-кореспондентів за SWIFT-платежі від Payoneer.

Що таке Payoneer?

Payoneer — це створена в Америці платіжна система, яка надає фінансові послуги та здійснює грошові онлайн-перекази.

Також система є зареєстрованим провайдером MasterCard.

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Виплати для ВПО на карту ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку можуть отримати виплати для внутрішньо переміщених осіб можуть отримати грошову допомогу від держави на картку "єПідтримка".

Для цього знадобиться застосунок "Дія", де потрібно отримати статус ВПО і подати заявку на зарахування коштів.

Якщо ви хочете, щоб гроші прийшли на карту "єПітримка", то в заяві вкажіть саме її, як рахунок для отримання допомоги.

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"Сьогодні" також писали, що у клієнта ПриватБанку зникли понад 20 тис. грн з карти, і розповідали, які пільги пропонують українські фінустанови.