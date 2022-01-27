В Monobank помилилися з курсом долара: українці кинулися скуповувати валюту

Курс долара в банку був кращий, ніж ринковий / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Monobank помилково встановив курс долара, де різниця між купівлею та продажем становила 76 коп, а це значно краще, ніж на ринку загалом.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
За його словами, менеджер, що відповідає за валютні курси, помилково вартість купівлі долара зазначив як 28,79 грн, а продажу — 28,03 грн.
В 9:41 ранку я зайшов в наш додаток, ... , і в мене заворушилося волосся на спині... Менеджер, що відповідає за валютні курси, помилково поставив курс на продаж на 1 грн краще ринкового. Після цього ще десять хвилин пішло на пошук цього менеджера, установку і прогрузку нового курсу в систему, — написав Гороховський.
"Солодкий" курс, за словами співзасновника банку, простояв 25 хвилин. Українці купили доларів на 4,5 млн грн, а збитки від помилки становили 150 тис грн.
"Відбулися легким переляком і відмінними висновками, як прибрати ризики в таких місцях на майбутнє", — пише Олег Гороховський.
З клієнтів банку списувати нічого не будуть, як каже Гороховський, "комусь повезло".
Наживаються на брендах
У Monobank попередили про випадки шахрайства, що повʼязані зі створенням різних платформ нібито від банку.
Олег Гороховський розповідає, що найпоширеніші схеми:
- monopizza;
- monotaxi;
- казино з Monobank для прибуткової гри.
Ще одними зі способів нажитися на українцях є морозиво "Моно" та ресторан, який знаходиться взагалі у Таїланді і нічого спільного з Monobank, окрім частинки "моно", не має.
Нагадаємо, що Monobank з "Дією" запускають нову послугу: завірити документи підписом стане простіше.
Раніше ми писали, що Гороховський оголосив нагороду в півмільйона гривень за інформацію про шахраїв.