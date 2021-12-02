Польща набридла? Куди масово їдуть українські заробітчани

Німеччина, Польща та Чехія є лідерами серед напрямків трудової міграції з України. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Лідерами серед напрямів трудової міграції з України є Німеччина, Польща та Чехія. Зокрема, серед чоловіків найпопулярнішими напрямками є Британія та Канада, а серед жінок – Італія та Іспанія.

Результати проведеного у вересні-жовтні 2021 року національного опитування оприлюднила на пресконференції представниця Міжнародної організації з міграції в Україні Ірина Мидловець, — передає Укрінформ.

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За її словами, до Німеччини на роботу поїхали б 37% українців, до Польщі — 31%, до Чехії – 20%, Італії – 16%, Канади – 11%, Великобританії – 10%, США – 9%, Іспанії – 7%, до Ізраїлю та РФ по 6%.

Так, 54% чоловіків та 46% жінок хочуть отримати роботу, яка вимагає кваліфікації за спеціальністю, на будівництві готові працювати 95% чоловіків та 5% жінок, на хатню роботу згодні 3% чоловіків та 97% жінок.

Працювати без офіційного працевлаштування за кордоном у 2019 році були готові 11%, цього року – 18%, у замкнених приміщеннях без змоги залишити робоче місце у 2019 році – 5%, у 2021 таких 8%, виконувати протизаконну роботу готові 4%, а у 2019 році охочих це робити не було взагалі.

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Що це за дослідження?

Дослідження з питань міграції, торгівлі людьми та інших форм експлуатації мігрантів провели у вересні-жовтні 2021 року дослідницькою агенцією Info Sapiens.

Дослідження проводилося шляхом національного репрезентативного опитування методом особистого інтерв’ю. Опитали 5228 респондентів. Вибірка є репрезентативною для населення старшого 14 років усіх областей України та міста Києва, але не включає мешканців непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь.

Проблеми, що спіткають українців у Польщі

Польща знаходиться у списку лідерів, куди українці залюбки поїхали б працювати. Проте на їхньому шляху виникає чомало труднощів. Зокрема, і через незнання мови.

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Ще дві основні проблеми:

пошук житла. Знову таки насамперед через незнання мови та місцеві особливості ринку оренди нерухомості. А ще тому, що іноземець ще не зовсім розбирається в районах міста, в громадському транспорті і корисній інфраструктурі, якою буде користуватися щодня.

Знову таки насамперед через незнання мови та місцеві особливості ринку оренди нерухомості. А ще тому, що іноземець ще не зовсім розбирається в районах міста, в громадському транспорті і корисній інфраструктурі, якою буде користуватися щодня. оформлення документів перебування. Іноземцям, які хочуть отримати документи на проживання в Польщі самостійно, необхідно самим і заповнювати польською документи, і записуватися на їх подання до відомств, більшість чиновників яких не розмовляють англійською. Також часто доводиться чекати документи більше за визначений строк, якщо йдеться про карту побиту (тимчасовий дозвіл на проживання, Karta pоbytu).

До речі, для трудових мігрантів Польща змінює правила легалізації. Для них хочуть прискорити процес надання картки тимчасового перебування.

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