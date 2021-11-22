Винна комуналка? Чому українці хочуть їхати на заробітки до Польщі

Через фінансові труднощі українці готові їхати на заробітки незважаючи на те, що досвіду роботи немає

За останні кілька місяців українці почали частіше шукати роботу у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Напередодні Нового року українці все частіше надсилають заявки на вакансії в Польщу, де не потрібний досвід роботи. Через те, що комунальні послуги в Україні подорожчали, збільшилася і кількість заробітчан – на 25%.

За даними агентства з працевлаштування у Польщі Gremi Personal, сезонний інтерес до роботи у Польщі спостерігається з вересня, передає "УНІАН".

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За останні два місяці українці найчастіше їхали на роботу до Польщі через брак грошей на оплату комунальних послуг, бажання заробити на подарунки та святкування Нового року.

Нові правила легалізації мігрантів у Польщі

Для трудових мігрантів у Польщі спрощують процедуру надання виду на тимчасове перебування у країні (до трьох років). Також до двох років розширюють можливість роботи іноземця на сезонних роботах.

Можливість роботи іноземця в Польщі до 24 місяців може бути на підставі дозволу на сезонну роботу та заяви роботодавця про намір взяти на роботу іноземця.

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Для тих, хто має намір працювати у стратегічно важливих галузях економіки Польщі, хочуть прискорити процес надання карти тимчасового перебування.

За даними одного з кадрових порталів, найвищий оклад, який пропонують роботодавці із Польщі, – в українських ІТ-фахівців.