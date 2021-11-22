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Винна комуналка? Чому українці хочуть їхати на заробітки до Польщі

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
22 листопада, 17:14
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Через фінансові труднощі українці готові їхати на заробітки незважаючи на те, що досвіду роботи немає
За останні кілька місяців українці почали частіше шукати роботу у Польщі
За останні кілька місяців українці почали частіше шукати роботу у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Напередодні Нового року українці все частіше надсилають заявки на вакансії в Польщу, де не потрібний досвід роботи. Через те, що комунальні послуги в Україні подорожчали, збільшилася і кількість заробітчан – на 25%.

За даними агентства з працевлаштування у Польщі Gremi Personal, сезонний інтерес до роботи у Польщі спостерігається з вересня, передає "УНІАН".

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За останні два місяці українці найчастіше їхали на роботу до Польщі через брак грошей на оплату комунальних послуг, бажання заробити на подарунки та святкування Нового року.

Нові правила легалізації мігрантів у Польщі

Для трудових мігрантів у Польщі спрощують процедуру надання виду на тимчасове перебування у країні (до трьох років). Також до двох років розширюють можливість роботи іноземця на сезонних роботах.

Можливість роботи іноземця в Польщі до 24 місяців може бути на підставі дозволу на сезонну роботу та заяви роботодавця про намір взяти на роботу іноземця.

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Для тих, хто має намір працювати у стратегічно важливих галузях економіки Польщі, хочуть прискорити процес надання карти тимчасового перебування.

За даними одного з кадрових порталів, найвищий оклад, який пропонують роботодавці із Польщі, – в українських ІТ-фахівців.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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