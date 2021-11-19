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У Польщі змінять правила легалізації мігрантів: що чекає на українських заробітчан

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
19 листопада, 10:52
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Для деяких трудових мігрантів хочуть прискорити процес надання картки тимчасового перебування
Заробітчан чекають нововведення
Заробітчан чекають нововведення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для трудових мігрантів у Польщі полегшують процедуру надання виду на тимчасове перебування в країні (до трьох років). Також до двох років розширюють можливість роботи іноземця на сезонних роботах.

Як повідомляє tvn24, відповідне рішення ухвалив сейм Польщі.

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Можливість роботи іноземця в Польщі до 24 місяців може бути на підставі дозволу на сезонну роботу та заяви роботодавця про намір взяти на роботу іноземця. Для тих, хто має намір працювати у стратегічно важливих галузях економіки Польщі, хочуть прискорити процес надання картки тимчасового перебування.

Після того, як рішення ухвалив сейм Польщі, тепер цей документ має ухвалити Сенат країни.

Кому найчастіше пропонують роботу у Польщі

  • робітникам (14%);
  • спеціалістам зі сфери ІТ (13% усіх актуальних вакансій регіону);
  • кандидатам із сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).
  • спеціалістам зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
  • кандидатам із сфери "Продажі" (7%).

Найменше вакансій (менше 0,1%) відкрито у категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" та "Безпека".

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За даними одного з кадрових порталів, найвищий оклад, який пропонують роботодавці із Польщі, – в українських ІТ-фахівців.

Раніше ми писали, що українські заробітчани, які допомагали скоротити дефіцит робочої сили в Польщі, дедалі частіше їдуть на заробітки до Німеччини.

До речі, працівники з України відмовляються працювати у Польщі на збиранні яблук та обирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже вони можуть хоч якось заробити.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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