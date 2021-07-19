В індійській пустелі з'явиться найбільша в світі сонячна електростанція

Державна компанія NTPC задумалася про виробництво зеленого водню в комерційних масштабах

В Індії активно зайнялися розвитком зеленої енергетики / Фото: Tej Kohli

В Індії дозволили будівництво сонячної електростанції потужністю 4,75 ГВт, вона стане частиною Парку відновлюваної енергетики потужністю 30 ГВт. Ця електростанція виявиться найбільшою не тільки в країні, але і у всьому світі. Крім того, потужність парку 2032 року планують збільшити до 60 ГВт, що дозволить зробити зелену енергію більш доступною .

Будівництвом займається державна енергетична компанія NTPC. Вона вже отримала дозвіл профільного міністерства. Сонячна електростанція розміститься в пустелі Тар, пише Renen.

NTPC планує виробляти зелений водень в "комерційних масштабах" за допомогою електроенергії, яку вироблятиме ця сонячна електростанція

Читайте також: У Фінляндії почали випробування двигуна на 100%-му водні

Реклама

Проект буде реалізований в рамках урядової програми Ultra Mega Renewable Energy Power Park (UMREPP), спрямованої на будівництво великих електростанцій, що працюють на основі ВДЕ.

Згідно з недавнім прогнозом, в поточному десятилітті Індія побудує 138 ГВт сонячних електростанцій. На кінець лютого-2021 Індії встановлена потужність ВДЕ вже досягла 93 ГВт.

Нагадаємо, раніше в іншій пустелі, австралійської, задумали запустити найбільший в світі проєкт з виробництва зеленого водню. Під створення водневого хаба планують виділити 15 тисяч квадратних кілометрів вільної землі.