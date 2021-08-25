У Німеччині суд винесе рішення у справі "Північного потоку – 2"

В "Північному потоці - 2" поскаржилися на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur. Колаж: "Сьогодні"

У Німеччині Вищий земельний суд Дюссельдорфа в середу, 25 серпня, винесе рішення за скаргою акціонерного товариства російського газопроводу "Північний потік-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur.

Про це повідомляє "Інтерфакс – Україна".

Зазначається, що учасники процесу не будуть присутні на засіданні. Незалежно від того, яке рішення прийме суд, це ніяк не вплине на будівництво газопроводу.

Рішення регулятора не звільняти "Північний потік – 2" від норм газової директиви ЄС, яка в Німеччині регулюється законом, оскаржив раніше оператор газопроводу. Насамперед це стосується поділу компаній, що постачають газ і компаній, які його транспортують. За нормами "Північний потік – 2" повинен бути незалежним від "Газпрому".

До речі, можливість регулювання поширюється тільки на ті газопроводи, які були добудовані до 23 травня 2019 року.

Санкції через "Північного потоку – 2"

США ввели нові санкції проти двох громадян Росії і одного російського судна, причетних до газопроводу "Північний потік – 2".

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За даними агентства Bloomberg, обмеження вводяться проти АТ "Нобіліті" (власника суден постачання "Іван Сидоренко" і "Остап Шеремета", які беруть участь в будівництві "Північного потоку – 2"). Також, як пише агентство, під санкції потрапили страхова компанія "Константа" та судно "Остап Шеремета".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова підтримати санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2", якщо РФ почне використовувати його в якості зброї. Канцлер Німеччини також виступила і за швидке продовження угоди про транзит газу через Україну на строк після 2024 року.

Що буде, коли Росія запустить "Північний потік – 2"? Наша ГТС залишиться без роботи, а Україна – без доходів від транзиту Все буде нормально, Захід нас не кине Газ уже не актуальний, час задуматися про зелений водень Я не знаю, що це

Нагадаємо, США закликали владу України утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", тому що це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.