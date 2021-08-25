В Германии суд вынесет решение по делу "Северного потока – 2"

В "Северном потоке - 2" пожаловались на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Коллаж: "Сегодня"

В Германии Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду, 25 августа, вынесет решение по жалобе акционерного общества российского газопровода "Северный поток-2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.

Об этом сообщает "Интерфакс – Украина".

Отмечается, что участники процесса не будут присутствовать на заседании. Независимо от того, какое решение примет суд, это никак не повлияет на строительство газопровода.

Решение регулятора не освобождать "Северный поток – 2" от норм газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется законом, обжаловал ранее оператор газопровода. В первую очередь это касается разделения компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Согласно нормам "Северный поток – 2" должен быть независимым от "Газпрома".

К слову, возможность регулирования распространяется только на те газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Санкции из-за "Северного потока – 2"

США ввели новые санкции против двух граждан России и одного российского судна, причастных к газопроводу "Северный поток – 2".

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По данным агентства Bloomberg, ограничения вводятся против АО "Нобилити" (владельца судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2"). Также, как пишет агентство, под санкции попали страховая компания "Константа" и судно "Остап Шеремета".

Канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", если РФ начнет использовать его в качестве оружия. Канцлер Германии также выступила и за скорое продление соглашения о транзите газа через Украину на срок после 2024 года.

Что будет, когда Россия запустит "Северный поток – 2"? Наша ГТС останется без работы, а Украина – без доходов от транзита Все будет нормально, Запад нас не бросит Газ уже не актуален, пора задуматься о зеленом водороде Я не знаю, что это такое

Напомним, США призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией о "Северном потоке – 2", потому что это плохо повлияет на отношения Вашингтона и Киева.