У Єврокомісії розповіли, коли "Північний потік – 2" можуть сертифікувати

Єврокомісія може схвалити сертифікацію "Північного потоку - 2" протягом двох місяців / Фото: Колаж: Сьогодні
Схвалити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік – 2" можуть протягом двох місяців, потім процедура може бути продовжена.
Про це заявила представник Єврокомісії Вівіан Лунела.
"Північний потік-2" спочатку повинен подати запит на сертифікацію німецькому регулятору, який потім повинен буде ухвалити і передати в Єврокомісію свій проєкт рішення про сертифікацію, запросивши думку Єврокомісії, як наказує наша допрацьована Газова директива", – розповіла голова Єврокомісії.
За її словами, коли Єврокомісія отримає цей запит, у неї буде два місяці на надання відповіді.
У той же час Єврокомісія не вважає "Північний потік – 2" проектом загальноєвропейського інтересу.
Коли можуть запустити "Північний потік – 2"
Російський газопровід "Північний потік – 2", який повністю завершили 10 вересня, може отримати дозвіл на запуск на початку 2022 року.
Як заявляли раніше в Федеральному мережевому агентстві Німеччини (BNA), рішення про сертифікацію "Північного потоку – 2" буде ухвадено до 8 січня 2022 року.
Ще до завершення будівництва "Північного потоку – 2" в РФ заявляли, що газопровід почне роботу вже в цьому році, однак строки весь час переносилися.
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