В Естонії випустили монету на честь України: як вона виглядає та де можна купити (фото)

В Естонії з'явилася монета присвячена Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Банк Естонії випустив колекційну монету присвячену Україні та свободі. Кошти від продажу цієї монети спрямують на підтримку української боротьби проти російських окупантів.

Про це йдеться на офіційному сайті банку Естонії

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На монеті номіналом 2 євро зображено дівчину як символ ніжності, яка, у свою чергу, оберігає пташку на долоні. На монеті також є колоски зерна.

Як виглядає монета / Фото: Банк Естонії

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Дизайнером монети стала українська переселенка із Харкова Дар'я Тітова, студентка художнього факультету Естонської художньої академії.

Карту монети розробив Володимир Тайгер, який також брав участь у розробці дизайну монети як консультант.

Де придбати монету?

Українські колекціонери зможуть купити монету, зокрема в інтернет-магазині Omniva. Клієнтам тут пропонується 50 карток одночасно, а загалом у продаж надійде 40 тис. коін-карток.

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При цьому Банк Естонії готовий збільшити початковий тираж, якщо попит на монету виявиться вищим за очікуваний.

Монета Білого дому

Днями у сувенірному магазині Білого дому з'явилася монета, присвячена українському спротиву російським окупантам на острові Зміїний

Монета так і називається – "Острів Зміїний" – і вона стане вже дев'ятою в серії "історичні моменти" та 34-ою в колекції "історичні моменти американського президентства".

"Сьогодні" раніше писали, чим здивував британський Королівський монетний двір, і розповідали, як аматор із металошукачем виявив скарб із 1290 монетами.