В Эстонии выпустили монету в честь Украины: как она выглядит и где можно купить (фото)

В Эстонии появилась монета посвященная Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Банк Эстонии выпустил коллекционную монету посвященной Украине и свободе. Средства от продажи этой монеты направят на поддержку борьбы украинцев против российских оккупантов.
Об этом говорится на официальном сайте банка Эстонии.
На монете номиналом 2 евро изображена девушка как символ нежности, которая, в свою очередь, оберегает птичку на ладони. На монете также есть колосья зерна.
Дизайнером монеты стала украинская переселенка из Харькова Дарья Титова, студентка художественного факультета Эстонской художественной академии.
Карту монеты разработал Владимир Тайгер, также участвовавший в разработке дизайна монеты как консультант.
Где купить монету?
Украинские коллекционеры смогут купить монету за 18 евро, в частности, в интернет-магазине Omniva. Клиентам здесь предлагается 50 карт одновременно, а в общей сложности в продажу поступит 40 тыс. коин-карт.
При этом Банк Эстонии готов увеличить первоначальный тираж, если спрос на монету окажется выше ожидаемого.
Монета Белого дома
На днях в сувенирном магазине Белого дома появилась монета, посвященная украинскому сопротивлению российским оккупантам на острове Змеиный.
Монета так и называется – "Остров Змеиный" – и она станет уже девятой в серии "исторические моменты" и 34-й в коллекции "исторические моменты американского президентства".
"Сегодня" ранее писали, чем удивил британский Королевский монетный двор, и рассказывали, как любитель с металлоискателем обнаружил клад с 1290 монетами.