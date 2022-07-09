В Эстонии выпустили монету в честь Украины: как она выглядит и где можно купить (фото)

В Эстонии появилась монета посвященная Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Банк Эстонии выпустил коллекционную монету посвященной Украине и свободе. Средства от продажи этой монеты направят на поддержку борьбы украинцев против российских оккупантов.

Об этом говорится на официальном сайте банка Эстонии.

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На монете номиналом 2 евро изображена девушка как символ нежности, которая, в свою очередь, оберегает птичку на ладони. На монете также есть колосья зерна.

Как выглядит монета / Фото: Банк Эстонии

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Дизайнером монеты стала украинская переселенка из Харькова Дарья Титова, студентка художественного факультета Эстонской художественной академии.

Карту монеты разработал Владимир Тайгер, также участвовавший в разработке дизайна монеты как консультант.

Где купить монету?

Украинские коллекционеры смогут купить монету за 18 евро, в частности, в интернет-магазине Omniva. Клиентам здесь предлагается 50 карт одновременно, а в общей сложности в продажу поступит 40 тыс. коин-карт.

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При этом Банк Эстонии готов увеличить первоначальный тираж, если спрос на монету окажется выше ожидаемого.

Монета Белого дома

На днях в сувенирном магазине Белого дома появилась монета, посвященная украинскому сопротивлению российским оккупантам на острове Змеиный.

Монета так и называется – "Остров Змеиный" – и она станет уже девятой в серии "исторические моменты" и 34-й в коллекции "исторические моменты американского президентства".

"Сегодня" ранее писали, чем удивил британский Королевский монетный двор, и рассказывали, как любитель с металлоискателем обнаружил клад с 1290 монетами.