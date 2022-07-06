Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных ⚔ Бои на Донбассе 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Белый дом выпустил монету "Остров Змеиный" – где ее купить и как она выглядит (фото)

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июля, 15:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что продается в комплекте с эксклюзивной монетой от Белого дома
В Белом доме показали посвященную Украине монету
В Белом доме показали посвященную Украине монету / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету, посвященную украинскому сопротивлению российским оккупантам на острове Змеиный.

Об этом сообщает сайт магазина.

Реклама

Монета так и называется – "Остров Змеиный" – и она станет уже девятой в серии "исторические моменты" и 34-й в коллекции "исторические моменты американского президентства".

В Белом доме отмечают, что каждая монета будет иметь сертификат с номером издания и бархатный презентационный футляр с золотой президентской печатью.

Как будет выглядеть монета
Как будет выглядеть монета / Фото: whitehousegiftshop

Реклама

Можно ли купить монету?

Украинские нумизматы могут спать спокойно, ведь на сайте можно оформить предзаказ с доставкой, которая будет осуществляться с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, доставка в Украину и все страны НАТО бесплатная, а сама монета стоит 100 долларов.

Кстати, американцы отмечают, что 20% всех доходов от этой продажи будет направлено украинским женщинам и детям.

Реклама

Уникальная монета из Ватикана

На 100-й день войны Ватикан выпустил эксклюзивную серебряную монету, посвященную Украине, все деньги от продажи которой пойдут на помощь нашей стране.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш отметил, что это не просто символ, а настоящий жест поддержки. Каждая коллекционная монета стоит 50 евро.

Как выглядит монета и можно ли ее купить, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, чем удивил британский Королевский монетный двор, и рассказывали, какие монеты посвятила Украине Эстония и как они выглядят.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.0/35.5
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.0/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
34.95/35.45
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.8
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.4
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.4
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.3/35.6
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
37,97
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
37,91
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
37,15
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
50,99
57,99
38,43
-
50,00
55,00
36,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,11 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20060.83

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1133.81

Litecoin (LTC)

50.03

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Курс валют

Деньги
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять