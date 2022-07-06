Белый дом выпустил монету "Остров Змеиный" – где ее купить и как она выглядит (фото)

Сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету, посвященную украинскому сопротивлению российским оккупантам на острове Змеиный.
Об этом сообщает сайт магазина.
Монета так и называется – "Остров Змеиный" – и она станет уже девятой в серии "исторические моменты" и 34-й в коллекции "исторические моменты американского президентства".
В Белом доме отмечают, что каждая монета будет иметь сертификат с номером издания и бархатный презентационный футляр с золотой президентской печатью.
Можно ли купить монету?
Украинские нумизматы могут спать спокойно, ведь на сайте можно оформить предзаказ с доставкой, которая будет осуществляться с 30 сентября 2022 года.
Кроме того, доставка в Украину и все страны НАТО бесплатная, а сама монета стоит 100 долларов.
Кстати, американцы отмечают, что 20% всех доходов от этой продажи будет направлено украинским женщинам и детям.
Уникальная монета из Ватикана
На 100-й день войны Ватикан выпустил эксклюзивную серебряную монету, посвященную Украине, все деньги от продажи которой пойдут на помощь нашей стране.
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш отметил, что это не просто символ, а настоящий жест поддержки. Каждая коллекционная монета стоит 50 евро.
Как выглядит монета и можно ли ее купить, читайте в нашем материале.
"Сегодня" ранее писали, чем удивил британский Королевский монетный двор, и рассказывали, какие монеты посвятила Украине Эстония и как они выглядят.