Белый дом выпустил монету "Остров Змеиный" – где ее купить и как она выглядит (фото)

Рассказываем, что продается в комплекте с эксклюзивной монетой от Белого дома

В Белом доме показали посвященную Украине монету / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сувенирный магазин Белого дома выпустил коллекционную монету, посвященную украинскому сопротивлению российским оккупантам на острове Змеиный.

Об этом сообщает сайт магазина.

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Монета так и называется – "Остров Змеиный" – и она станет уже девятой в серии "исторические моменты" и 34-й в коллекции "исторические моменты американского президентства".

В Белом доме отмечают, что каждая монета будет иметь сертификат с номером издания и бархатный презентационный футляр с золотой президентской печатью.

Как будет выглядеть монета / Фото: whitehousegiftshop

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Можно ли купить монету?

Украинские нумизматы могут спать спокойно, ведь на сайте можно оформить предзаказ с доставкой, которая будет осуществляться с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, доставка в Украину и все страны НАТО бесплатная, а сама монета стоит 100 долларов.

Кстати, американцы отмечают, что 20% всех доходов от этой продажи будет направлено украинским женщинам и детям.

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Уникальная монета из Ватикана

На 100-й день войны Ватикан выпустил эксклюзивную серебряную монету, посвященную Украине, все деньги от продажи которой пойдут на помощь нашей стране.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш отметил, что это не просто символ, а настоящий жест поддержки. Каждая коллекционная монета стоит 50 евро.

Как выглядит монета и можно ли ее купить, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, чем удивил британский Королевский монетный двор, и рассказывали, какие монеты посвятила Украине Эстония и как они выглядят.