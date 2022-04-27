У ЄС хочуть скасувати мита на імпорт усіх товарів з України — Шмигаль

Країни ЄС можуть зняти мита на українські товари в Європі / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська комісія роздумує щодо призупення на рік дії імпортних мит на ввезення всіх українських товарів до ЄС.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Він назвав таку дію Євросоюзу "безпрецедентним жестом підтримки нашої країни".

"ЄС ніколи раніше не вживав таких масштабних заходів щодо лібералізації торгівлі в жодній країні. Для нашого бізнесу це відкриває додаткові можливості, а наша продукція стає конкурентоспроможнішою на європейському ринку", – сказано у повідомленні Шмигаля.

Чиновник зазначив, що Україна вже домовилася з Польщею, Румунією, Литвою, Німеччиною та іншими країнами, щоб наші товари постачалися до ЄС через порти цих держав.

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Українцям скасували важливий податок

Тим часом для українців у найближчі два роки через війну з РФ скасовано податок на нерухомість. Нова норма законодавства поширюється на 2021 рік, заплатити за який потрібно було до 1 липня 2022 року, та на поточний 2022 рік.

Таким чином, українцям фактично дозволили не платити за житло, яке могло бути зруйноване під час воєнних дій.

Нагадаємо, ми писали, який для українців скасували податок, та розповідали, чому в Україні може статися обвал цін на квартири.