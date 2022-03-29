Ще один податок скасовано: кому дозволили не платити за землю під час війни

Розповідаємо, як в Україні на період воєнного стану змінили умови плати за землю

Держава скасовує податки на землю під час війни / Фото: прес-центр НБУ, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні держава запроваджує пільги для громадян, підприємців та різних верств, щоб стримати падіння економіки в кризовій ситуації. Зміни зазвичай вводяться на період воєнного стану.

Тепер держава на час війни дозволила не платити за землю. Про це повідомляє Урядовий портал.

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Що змінилося

Відтепер на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня того року, який буде наступним за роком, у якому буде скасовано воєнний стан, не нараховується та не здійснюється плата за землю.

Ідеться про земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності. Зокрема, платити не потрібно за ділянки, що:

розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або на тимчасово окупованих територіях, і які перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб;

ділянки, визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами, чи на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться чи велися бойові дії або ті, що були під тимчасовою окупацією, визначає Кабмін.

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Подання уточнюючих декларацій

У 2022 році граничний термін подання податкової декларації з плати за землю припав на 21 лютого. Тепер платників просять подати уточнюючі податкові декларації, якщо землі, за які вони сплачують податок, потрапляють у список перелічених вище ділянок. Робити це потрібно після того, як такий список визначить Кабмін.

"У таких деклараціях необхідно, починаючи з березня 2022 року, податкові зобов'язання, які були задекларовані до сплати у раніше поданих податкових деклараціях, змінити та зазначити у розмірі "0", крім податкових зобов'язань за січень та лютий 2022 року", – пояснили на Урядовому порталі.

Приклади таких документів можна знайти за посиланням.

Податкова реформа під час війни

"Сьогодні" вже розповідали, які зміни до Податкового кодексу ввели в Україні на час війни.

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Податкова реформа передбачає сплату податків на добровільній основі для малого бізнесу. Усі перевірки також скасували, щоб дати змогу працювати людям у безпеці.

Зокрема зміни ввели у таких сферах:

податки для ФОПів;

кредитні канікули;

скасування перевірок бізнесу;

податки на пальне;

благодійність.

Детальніше про ці зміни читайте в нашому матеріалі.

Також ми розповідали про нові зміни щодо податкових, фінансових, бухгалтерських та інших звітностей в умовах війни, та кому дозволили брати кредити без відсотків.