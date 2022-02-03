Вже з червня: МАУ запускає новий рейс із Києва до Європи

МАУ влітку почне літати до Норвегії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міжнародні авіалінії України влітку 2022 року обіцяють запустити рейси з української столиці до Норвегії.

Про це повідомляється на сайті МАУ.

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Літаки з Києва до Осло почнуть літати з 1 червня 2022 року. Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень – щосереди, щоп'ятниці та щонеділі.

Посадка в Києві відбуватиметься в аеропорту "Бориспіль", літак підніматиметься у повітря о 08:25 і менше ніж за дві години приземлиться на норвезькій землі. Зворотний рейс – виліт о 16:00, приліт о 17:50.

Ціни на європейські лоукости подорожчають

Авіакомпанія Wizz Air анонсувала перегляд цінової політики у 2022 році. Зміняться ціни на польоти з України.

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За словами гендиректора авіакомпанії Йожефа Вараді, тарифи змушені змінити через зростання виробничих витрат, дорожнечу палива, нормативні зміни та зарплати.

Також на ціну квитків впливає те, що люди все більше відмовляються від подорожей через появу нового штаму коронавірусу.

Раніше "Сьогодні" писали, що Міжнародні авіалінії України відновлюють низку міжнародних маршрутів у рамках літнього сезону 2022 року, плюс запускають нові, та розповідали, яка авіакомпанія стала найбезпечнішою у світі.