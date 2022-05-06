Рівень послуг, як до війни: коли відновиться бізнес в Україні

Як скоро українські компанії оговтаються від війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські підприємства дуже постраждали від повномасштабної війни з РФ. Особливо збитки понесли ті, що працюють у будівництві, сфері обслуговування, науці та освіті. Багато компаній у автомобільному бізнесі, консалтингу та аудиті, аграрному секторі, промисловому та енергетичному припинили існування.

Проте більшість компаній змогли втриматися й адаптуватися до нових умов, і зараз готуються до відновлення. Що їм для цього потрібно, "Сьогодні" розповіли в експертно-аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua.

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Чи можна розраховувати на швидке відновлення

Згідно з дослідженням порталу, 54,2% опитаних підприємців заявили, що їхня компанія вже працює. Ще 16% повідомили, що бізнес працює, але лише в безпечних регіонах.

Водночас ті, кому роботу відновити не вдалося, поки не можуть казати ні про які перспективи і чекають, поки війна закінчиться.

А от щодо того, чи можна відновити рівень діяльності до довоєнного дуже швидко, відповіді бізнесменів такі.

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"Стримано оптимістичні прогнози стосовно відновлення бізнесу до довоєнного рівня озвучують більше половини компаній. На швидке відновлення, яке триватиме не більше півроку, розраховують 29,1% компаній. Відновлюватимуться протягом року 19,4% компаній", – йдеться в дослідженні.

Яка допомога потрібна компаніям, аби відновлення було швидким

Бізнесмени кажуть, що їм потрібна допомога держави і впровадження змін на державному рівні. Зокрема, щоб відновити діяльність компаній швидко та загалом повернути економіку на довоєнний рівень, потрібно таке:

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зменшення податкового навантаження;

викорінення корупції;

впровадження діючих програм підтримки малого та середнього бізнесу;

допомога міжнародних фондів;

кредитування за мінімальними ставками.

"Бльшість компаній усвідомлює, що їм не вистачить власних коштів для повноцінного відновлення своєї діяльності. 73% опитаних озвучили, що їм будуть необхідні додаткові інвестиції. Кожна четверта компанія (26,2%) розраховує на державну фінансову допомогу, на кошти міжнародних фондів сподівається 16,9% компаній", – додають в grc.ua.

Скільки підприємств у нашій країні пов'язані з російським агресором

Раніше ми розповідали, що 273 українські компанії та організації мають зв'язки зі 251 російським підприємством. Із них 40 входять до відомих фінансово-промислових груп або групи компаній.

У який сферах вони працюють? Якщо взяти 100% компаній, які мають зв'язки з РФ, розподіл між ними такий:

20% – сфера операцій із нерухомим майном;

13% – оптова торгівля різними товарами;

8% – сфера будівництва;

понад 5% – сільське господарство.

Детальніше про дослідження YouControl, та хто з відомих політиків володіє такими компаніями, читайте у нашому матеріалі.

Ми також писали, чому Росія блокує зерновий експорт України, та яке заняття знайшов для робітників холдинг, який зупинив роботу в РФ.