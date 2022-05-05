Український слід в компаніях РФ: скільки підприємств у нашій країні пов'язані з агресором

Розповідаємо, скільки українських компаній співпрацюють з російським бізнесом та в яких сферах

Як українці заробляють разом з агресором / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Аналіз даних російських реєстрів показав, що 273 українські компанії та організації мають зв'язки зі 251 російським підприємством. Із них 40 входять до відомих фінансово-промислових груп або групи компаній.

Що це за компанії, де вони зареєстровані, і у яких сферах співпрацюють з агресором, розповіли фахівці YouControl.

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Більшість компаній, які працюють з РФ, зареєстровані у Києві

"Якою є українська доля в російському бізнесі? Щоб з'ясувати це питання, аналітики дослідили дані із російського державного реєстру юридичних осіб станом на грудень 2021 року. Із переліку були виключені ліквідовані компанії, а також російські акціонерні товариства та інші компанії, у яких відсутні записи про учасників станом на 27.04.2022", – йдеться у повідомленні.

Аналіз показав, що український бізнес, який має зв'язок із російським, зареєстрований у таких регіонах:

Київ (100 компаній);

тимчасово окупований Крим (39);

Донецька, Дніпропетровська і Харківська області (по понад 20 компаній);

в інших регіонах України зареєстровано від 1 до 11 таких організацій.

Водночас жодної з таких не виявлено у двох областях – Закарпатській і Тернопільській.

У який сферах вони працюють? Якщо взяти 100% компаній, які мають зв'язки з РФ, розподіл між ними такий:

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20% – сфера операцій із нерухомим майном;

13% – оптова торгівля різними товарами;

8% – сфера будівництва;

понад 5% – сільське господарство.

Групи, пов'язані з РФ, також пов'язані з українськими депутатами

Наприклад, ПРАТ "ДНІПРОВАГОНМАШ" має однойменне ТОВ у Москві. При цьому бенефіціаром ПРАТу є екснардеп Сергій Тігіпко.

А Оксана Марченко, дружина нардепа та кума президента РФ Віктора Медведчука, є бенефіціаркою трьох ТОВ, які володіють компанією, зареєстрованою в окупованій Ялті.

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"ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ", яка входить до корпорації "РОШЕН" та належить Олексію Порошенку – синові 5-го Президента України, народного депутата України Петра Порошенка, володіє ТОВ "РОШЕН", яке зареєстроване у Липецькій обл., РФ. ПАТ "СЕВМОРЗАВОД", бенефіціаром якого виступає сам П.Порошенко, є учасником 2 кримських компаній, що перереєстровані згідно з російським законодавством", – розповідають аналітики.

Також з Росією пов'язані компанії й інших народних депутатів та бізнесменів.

Скільки росіян та білорусів заробляють в Україні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україні майже 17 тис. компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є росіяни чи білоруси. Добірку з десяти таких бізнесів, які мають найбільший дохід, очолює ТОВ "ВЕНТА ЛТД".

Воно займається дистрибуцією лікарських препаратів і товарів медичного призначення. На сайті компанії зазначається, що вона співпрацює більш ніж з 546 постачальниками, з них – понад 200 зарубіжних і більш як 300 українських виробників фармацевтичної продукції.

Також на сайті йдеться про те, що "ВЕНТА ЛТД" входить у трійку найбільших дистриб'юторів України.

Згідно з фінансовою звітністю за 2020 рік, ця компанія має дохід у 13 191 078 000 грн. Її чистий прибуток – 78 558 000 грн. А ще вона має власників з РФ.

Хто ще з відомих компаній входить до такого списку, читайте у нашому матеріалі.

Ми також писали, чому Росія блокує зерновий експорт України, як росіяни вивезли з окупованих територій третину запасів зерна.