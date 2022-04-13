Знищене під час війни житло будуватимуть за новими правилами – що зміниться

Нове житло в Україні будуватимуть за посиленими правилами безпеки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни РФ проти України через обстріли багато людей змушені були покинути свої домівки, їхнє житло було знищене чи зруйноване. Тепер держава починає зводити нові будинки для внутрішньо переміщених осіб, і це житло будуватиметься за новими правилами проєктування.

Як заявила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, таке житло будуватимуть з бомбосховищами.

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За приклад взяли досвід Ізраїлю

Тепер основний момент у проєктуванні нового житла – безпека. Тому нові будівлі зводитимуться із бомбосховищами, як це давно роблять у світі.

"Ми розглядаємо досвід Ізраїлю, який використовує ці норми з 2004 року. Житло будується з бункерами, які обладнані всім необхідним для комфортного перебування. Для старих будинків будують окремі бункери", – пояснила Шуляк.

Щоб узаконити нові норми, їхнім замовником виступить Міністерство розвитку громад і територій. Згодом ці норми розроблять державні інститути, і вже все нове житло обов'язково матиме у своїх проєктах бомбосховища.

За словами Шуляк, багато укриттів, зокрема у Києві, використовувалися не за призначенням. І тому коли вони знадобилися, виявилося, що використовувати їх неможливо. Тому окрім змін до норм будівництва, будуть ще й перевіряти старі сховища, і за можливості повертати їх до комунальної власності, щоб їх використовували за призначенням.

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Які квартири держава даватиме переселенцям

Раніше "Сьогодні" писали, що людям вже почали відновлювати домівки, які були пошкоджені чи зруйновані через бойові дії. Переселенці матимуть змогу повернутися у власний дім, а поки для них будується інше тимчасове житло. Перші квартири будуть готові вже через 3-4 місяці.

Це будуть переважно двокімнатні квартири, однак будуть однокімнатні й трикімнатні.

Також деяке житло буде вже з ремонтами, меблями та побутовою технікою. Це стосується квартир, що не встигли ввести в експлуатацію до початку воєнного стану. Держава викупить їх найближчим часом та передасть переселенцям.

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Ми також пояснювали, як подати заявку на компенсацію за зруйноване житло через "Дію". Читайте і про те, що українці можуть відмовитися від запропонованого житла та вкласти виділені гроші в будь-яке інше приватне будівництво.