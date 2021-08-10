"Укрзалізницю" чекають зміни. Кубраков поставив завдання перед майбутнім очільником компанії

Кубрак розповів про майбутнє УЗ / Фото: Facebook, Укрзалызниця

Міністерство інфраструктури підтримало рішення наглядової ради "Укрзалізниці" (УЗ) рекомендувати призначити на посаду нового тимчасового в.о. голови правління компанії Олександра Камишина. Камишин має стати антикризовим менеджером, а перед майбутнім постійним головою УЗ поставлені комплексні завдання. Зокрема, йому доведеться зайнятися закупівлею нових вагонів і локомотивів, а також залучити інвесторів.

Про це заявив голова міністерства Олександр Кубраков. За його словами, корпоративна система в компанії має бути збережена.

Кубраков уточнив, що управлінська криза в "Укрзалізниці" перебуває у найгострішій фазі за всі роки незалежності, а стан критичної інфраструктури став предметом розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

"Втім, після довгих переговорів у нас, нарешті, є узгоджений усіма сторонами перелік конкретних кроків щодо виконання рішення РНБО. При Міністерстві інфраструктури створюється Антикризовий штаб "Укрзалізниці", основним завданням якого буде контроль необхідних для української залізниці рішень. Роботу штабу контролюватиму я особисто", – зазначив Кубраков.

Він подякував міжнародним партнерам, зокрема представництва країн G7, керівництво ЄБРР, ЄІБ і Світового банку за конструктив і підтримку в досягненні цього рішення, яке було прийнято з дотриманням всіх стандартів OECD.

Кубраков очікує, що вже через кілька місяців наглядова рада запропонує уряду кандидатуру нового постійно діючого голови правління.

Що потрібно зробити в УЗ

Перед главою правління УЗ постануть такі завдання:

підняти тарифи на вантажні перевезення, адже без ринкових тарифів нормальний розвиток "Укрзалізниці" неможливий;

налагодити закупівлі електроенергії безпосередньо у виробника – "Енергоатому";

залучити на український ринок міжнародних інвесторів;

закупити нові поїзди і локомотиви.

Нагадаємо, в березні 2021 року повноваження голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) Володимира Жмака були достроково припинені.

Виконання його обов'язків було покладено на Івана Юрика, який раніше вже був в.о. глави УЗ. 9 серпня стало відомо, що Юрик зібрався у відставку. Його заяву про звільнення задовольнила наглядова рада.

А про підвищення розцінок на перевезення "Укрзалізницею" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":