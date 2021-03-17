Голову "Укрзалізниці" Жмака достроково звільнили: хто посяде його місце

Компанія знову опинилася під управлінням тимчасового голови

Повноваження голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) Володимира Жмака достроково припинені. Виконання його обов'язків покладено на Івана Юрика, який раніше вже був в.о. голови УЗ.

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Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України на засіданні 17 березня. Раніше джерела повідомляли, що цей варіант підтримали в наглядовій раді УЗ.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вимагає від слідчої комісії у ВР перевірити наглядову раду "Укрзалізниці".

Хто такий Іван Юрик?

З 2017 року є заступником директора Офісу залучення і підтримки інвестицій уряду України. З червня 2018 по червень 2019 року був членом наглядової ради "Укрзалізниці". З 14 червня 2019 року є членом правління УЗ.

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З 15 квітня по 25 серпня 2020 року Юрик був тимчасовим головою УЗ.

Іван Юрик. Фото: uz.gov.ua

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Хто такий Володимир Жмак?

Був призначений керівником "Укрзалізниці" в кінці серпня 2020 року.

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До цього Жмак був членом наглядової ради "Борисполя" з травня 2019 року. Обіймав посаду старшого керівника прожктів в консалтинговій компанії "Європейська консалтингова група".

З 2015 до 2016 року Жмак також обіймав посаду першого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. У різні роки працював у компаніях "Київстар", "ТНК-ВР Коммерс" і "РН-Україна".

Володимир Жмак. Фото: uz.gov.ua

Нагадаємо, Жмак був призначений на посаду голови УЗ за результатами конкурсу, який оголосили після дострокового звільнення Євгена Кравцова.

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