Керівник "Укрзалізниці" Юрик зібрався у відставку

Його заява про увільнення від тимчасового виконання обов'язків голови правління з дати призначення нового тимчасово виконуючого обов'язки задовольнили

Іван Юрик йде у відставку. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Укрінформ

Виконуючий обов'язки голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик йде у відставку – його заяву про звільнення задовольнила наглядова рада.

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Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Іван Юрик продовжить виконувати свої обов'язки на посаді члена правління, відповідального за фінанси. Наглядова рада рекомендує Кабінету міністрів задовольнити зазначену заяву і ухвалити відповідне рішення.

Його наступником може стати Олександр Камишін. Його призначення уряду рекомендувала Наглядова рада, яка також розглянула рекомендацію Номінаційного комітету.

Що відомо про Івана Юрика

З 2017 року є заступником директора Офісу залучення і підтримки інвестицій уряду України. З червня 2018 по червень 2019 року був членом наглядової ради "Укрзалізниці". З 14 червня 2019 року є членом правління УЗ.

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З 15 квітня по 25 серпня 2020 року Юрик був тимчасовим главою УЗ.

Нагадаємо, в березні цього року повноваження голови правління "Укрзалізниці" (УЗ) Володимира Жмака були достроково припинені. Виконання його обов'язків було покладено на Івана Юрика, який раніше вже був в.о. глави УЗ.

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