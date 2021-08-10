"Укрзализныцю" ждут перемены. Кубраков поставил задачи перед будущим главой компании

Кубраков рассказал о будущем УЗ / Фото: Facebook, Укрзализныця

Министерство инфраструктуры поддержало решение набсовета "Укрзализныци" (УЗ) рекомендовать назначить на должность нового временного и.о. председателя правления компании Александра Камышина. Камышин должен стать антикризисным менеджером, а перед будущим постоянным главой УЗ поставлены комплексные задачи. В частности, ему придется заняться закупкой новых вагонов и локомотивов, а также привлечь инвесторов.

Об этом заявил глава министерства Александр Кубраков. По его словам, корпоративная система в компании должна быть сохранена.

Кубраков уточнил, что управленческий кризис в "Укрзализныце" находится в острейшей фазе за все годы независимости, а состояние критической инфраструктуры стало предметом рассмотрения на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Впрочем, после долгих переговоров у нас, наконец, есть согласованный всеми сторонами перечень конкретных шагов по выполнению решения СНБО. При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб "Укрзализныци", основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично", – отметил Кубраков.

Он поблагодарил международных партнеров, в частности представительства стран G7, руководство ЕБРР, ЕИБ и Всемирного банка за конструктив и поддержку в достижении этого решения, которое было принято с соблюдением всех стандартов OECD.

Кубраков ожидает, что уже через несколько месяцев набсовет предложит правительству кандидатуру нового постоянно действующего председателя правления.

Что нужно сделать в УЗ

Перед главой правления УЗ встанут такие задачи:

поднять тарифы на грузовые перевозки, ведь без рыночных тарифов нормальное развитие "Укрзализныци" невозможно;

наладить закупки электроэнергии непосредственно у производителя – "Энергоатома";

привлечь на украинский рынок международных инвесторов;

закупить новые поезда и локомотивы.

Напомним, в марте 2021 года полномочия председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) Владимира Жмака были досрочно прекращены.

Исполнение его обязанностей было возложено на Ивана Юрика, который ранее уже был и.о. главы УЗ. 9 августа стало известно, что Юрик собрался в отставку. Его заявление об увольнении удовлетворил наблюдательный совет.

А о повышении расценок на перевозки "Укрзализныцей" узнавайте из сюжета "Сегодня":