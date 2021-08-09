Руководитель "Укрзализныци" Юрик собрался в отставку

Его заявление об освобождении от временного исполнения обязанностей председателя правления с даты назначения нового временно исполняющего обязанности удовлетворили

Иван Юрик уходит в отставку. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Укринформ

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик уходит в отставку – его заявление об увольнении удовлетворил наблюдательный совет.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Иван Юрик продолжит выполнять свои обязанности на посту члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров удовлетворить указанное заявление и принять соответствующее решение.

Его преемником может стать Александр Камишин. Его назначение правительству рекомендовал Наблюдательный совет, который также рассмотрел рекомендацию Номинационного комитета.

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