Руководитель "Укрзализныци" Юрик собрался в отставку

Иван Юрик уходит в отставку. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Укринформ
Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик уходит в отставку – его заявление об увольнении удовлетворил наблюдательный совет.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Иван Юрик продолжит выполнять свои обязанности на посту члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров удовлетворить указанное заявление и принять соответствующее решение.
Его преемником может стать Александр Камишин. Его назначение правительству рекомендовал Наблюдательный совет, который также рассмотрел рекомендацию Номинационного комитета.
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