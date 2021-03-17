Главу правления "Укрзализныци" досрочно уволили

Полномочия председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) Владимира Жмака досрочно прекращены. Исполнение его обязанностей возложено на Ивана Юрика, который ранее уже был и.о. главы УЗ.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 17 марта. Ранее источники сообщали, что этот вариант поддержали в наблюдательном совете УЗ.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от следственной комиссии в ВР проверить набсовет "Укрзализныци".

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Иван Юрик с 2017 года является замдиректора Офиса привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины. С июня 2018 по июнь 2019 года был членом наблюдательного совета "Укрзализныци". С 14 июня 2019 года является членом правления УЗ. С 15 апреля 2020 года Юрик был временным главой УЗ.

Владимир Жмак был назначен руководителем "Укрзализныци" в конце августа 2020 года.

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