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Главу правления "Укрзализныци" досрочно уволили

17 марта, 13:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кабмин назначил исполняющего обязанности

Полномочия председателя правления "Укрзализныци" (УЗ) Владимира Жмака досрочно прекращены. Исполнение его обязанностей возложено на Ивана Юрика, который ранее уже был и.о. главы УЗ.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 17 марта. Ранее источники сообщали, что этот вариант поддержали в наблюдательном совете УЗ.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от следственной комиссии в ВР проверить набсовет "Укрзализныци".

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Иван Юрик с 2017 года является замдиректора Офиса привлечения и поддержки инвестиций правительства Украины. С июня 2018 по июнь 2019 года был членом наблюдательного совета "Укрзализныци". С 14 июня 2019 года является членом правления УЗ. С 15 апреля 2020 года Юрик был временным главой УЗ.

Владимир Жмак был назначен руководителем "Укрзализныци" в конце августа 2020 года.

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Укрзализныця

Источник: Сегодня

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