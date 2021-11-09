"Укрзалізниця" запустить надшвидкісні поїзди до Варшави

"Укрзалізниця" запускає спільний проект із польською залізницею / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна та Польща збираються запустити надшвидкісні поїзди між Києвом та Варшавом. Це буде спільний проєкт "Укрзалізниці" та польської сторони.

Про це міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив у ході форуму "Велике будівництво: нова залізниця".

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"Нещодавно я був у Польщі, спілкувався зі своїм візаві в польському уряді. Вони підтримують нашу ідею, вона їм цікава. Збігаємося за технічними вимогами, і зараз наші команди вже починають працювати, тобто у нас є домовленості, що наша італійська компанія, яка займається розробкою ТЕО, працюватиме з двома залізницями", – повідомив Кубраков.

За його словами, до кінця року, або у січні 2022 року, очікується попереднє розуміння вартості проєкту та його дорожньої карти. Крім того, спеціалісти вже розробляють техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) для цього проєкту.

Нові правила безпечних подорожей

З 21 жовтня в Україні діють нові правила подорожей. Для поїздки в поїздах далекого прямування пасажири повинні мати один із документів, що підтверджує:

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одержання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);

негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену COVID-19 – вони діють 72 години.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила міжнародні рейси до п'яти європейських країн.