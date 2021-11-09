"Укрзализныця" запустит сверхскоростные поезда в Варшаву

"Укрзализныця" запускает совместный проект с польской железной дорогой / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина и Польша собираются запустить сверхскоростные поезда между Киевом и Варшавом. Это будет совместный проект "Укрзализныци" и польской стороны.

Об этом министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил в ходе форума "Большое строительство: новая железная дорога".

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"Недавно я был в Польше, общался со своим визави в польском правительстве. Они поддерживают нашу идею, она им интересна. Они тоже уже просчитали, что сверскоростные поезда 300 км+ супердорогие и точно не про экономику. Но 250 км+ мы с ними полностью совпадаем по техническим требованиям, и сейчас наши команды уже начинают работать. То есть у нас есть договоренности, что наша итальянская компания, которая занимается разработкой ТЭО, будет работать с двумя железными дорогами", – сообщил Кубраков.

По его словам, до конца года, или в январе 2022 года, ожидается предварительное понимание стоимости проекта и его дорожной карты. Кроме того, специалисты уже разрабатывают технико-экономическое обоснование (ТЭО) для этого проекта.

Новые правила безопасных путешествий

С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

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получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила международные рейсы в пять европейских стран.