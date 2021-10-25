"Укрзализныця" возобновляет рейсы из Киева в Варшаву: расписание и цены

Украинцы уже могут приобрести билеты еще в один город Польши, курсировать поезд будет с 4 ноября

Из Киева в Варшаву будет снова курсировать поезд / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" с 4 ноября возобновляет курсирование поезда №67 / 68 Киев – Варшава после 1.5 годичного перерыва из-за карантинных ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Поезд будет отправляться из Киева в 18:48, в Варшаву он будет прибывать на следующий день в 09:02. Из Варшавы поезд будет отправляться в 17:10 и прибывать в Киев в 11:00. Путь из Киева в Варшаву на поезде занимает 15 часов и 14 минут.

Билеты для покупки уже доступны для пассажиров. Стоимость одного места – 1350,84 грн.

10 октября "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Польшей, запустив поезд Киев – Перемышль.

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Новые правила безопасных путешествий

С 21 октября в Украине действуют новые правила путешествий. Для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий:

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена COVID-19 – они действуют 72 часа.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила международные рейсы в пять европейских стран.